Дилеры предсказали ренессанс нелегальных автосервисов

В России в среднесрочной перспективе из-за налоговых изменений появится большое число станций техобслуживания, которые будут работать вне правового поля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Григорьев.

«Мы считаем, что данные [налоговые] изменение приведут к еще большему развитию неофициального рынка автосервисных услуг. Ведь все повышения налогов, в первую очередь, касаются ответственных налогоплательщиков — официальных дилеров и сервисных организаций. Да, в новой системе налог на прибыль 5% не сильно скажется на работе крупных дилерских сетей. Основной удар придется для небольших компаний, находящихся на УСН, но с оборотом более 60 млн рублей», — рассказал Григорьев.

По его словам, эти компании будут обязаны платить НДС, а это значительная надбавка налоговой нагрузки. Многие из них выберут режим «5% с оборота», что фактически является возвращением к налогу с продаж.

Григорьев полагает, что компании вынуждены будут перекладывать выросшие затраты в розничную стоимость услуг, что негативно отразится на росте инфляции.

«По нашему мнению, основной упор следует сделать на выявление нелегально работающих автосервисов, «гаражей» или частных мастеров серого рынка, что приведет к увеличению собираемости налогов гораздо в большем объеме и будет способствовать развитию прозрачного и конкурентного рынка», — призвал собеседник.

28 мая Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, предлагающих налоговые изменения для бизнеса и граждан. Налог на прибыль для компаний предлагается увеличить с 20 до 25%, а для граждан ввести дифференцированную шкалу для налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее стало известно, что цены на автомобили после повышения налогов вырастут на 5-7%.