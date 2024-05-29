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Путин распорядился дать Кремлю больше машин с мигалками

Владимир Путин увеличил число авто со спецсигналами до 28 для своей администрации

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин увеличил число машин с мигалками, которые может иметь его администрация. Об этом говорится в указе главы государства.

В результате решения президента у администрации стало на два автомобиля с мигалками больше. Их общее количество достигло 28 машин.

В конце прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с ФСО и МВД провели рейд по выявлению автомобилей с незаконно установленными спецсигналами. В ходе проверок на дорогах останавливали водителей, на машинах которых были установлены незаконные мигалки. Сотрудники ФСБ выявили ряд граждан с документами и пропусками, снабженными символикой спецслужб, а также поддельными удостоверениями силовых структур.

На опубликованных кадрах оперативной съемки видно не менее десятка изъятых удостоверений различных ведомств и шесть пропусков с государственной символикой, которые устанавливаются водителями под лобовое стекло автомобиля.

Ранее Путин обсудил запуск производства машин Lada в Узбекистане в ходе своего визита.

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