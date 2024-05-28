Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГАИ собирается отключить ненужные камеры на дорогах в России

Глава ГАИ Черников заявил, что с российских дорог уберут ненужные камеры

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Госавтоинспекция (ГАИ) намерена убрать с российских автодорог ненужные камеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова.

По его словам, сегодня на дорогах РФ установлены порядка 29 тыс. камер. Черников подчеркнул, что на этих участках аварийность заметно ниже. Однако он добавил, что ГАИ жестко подходит к правилам установки устройств.

«Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП», — сказал Черников.

С 1 сентября текущего года в РФ вступит в силу закон о новых требованиях к фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Предполагается, что это в два раза сократить число камер на трассах.

До этого Черников заявил, что перечень лекарств, якобы запрещенных для водителей транспортных средств, является недостоверной информацией. «В сети появился вброс», — утверждает руководитель ведомства. По словам Черникова, в указанном списке фигурируют 74 лекарственных наименования, в том числе, от сердца и от аллергии, употребив которые, якобы нельзя садиться за руль. Начальник ГАИ лично позвонил главе министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко и обговорил резонансный вопрос. В итоге Черников отметил, что ориентироваться на данный список не стоит.

Ранее российская ГИБДД сменила название.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами