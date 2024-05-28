В ГАИ отреагировал на список запрещенных для водителей препаратов

Перечень лекарств, якобы запрещенных для водителей транспортных средств, является недостоверной информацией. С таким заявлением выступил глава Госавтоинспекции (ГАИ) Михаил Черников, чьи слова передает портал автомобильных новостей Autonews.

«В сети появился вброс», — утверждает руководитель ведомства.

По словам Черникова, в указанном списке фигурируют 74 лекарственных наименования, в том числе, от сердца и от аллергии, употребив которые, якобы нельзя садиться за руль.

В публикации отмечается, что начальник ГАИ лично позвонил главе министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко и обговорил резонансный вопрос.

«Он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение», — резюмировал Черников.

До этого в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. Мурашко заявил, что список якобы запрещенных препаратов для водителей, опубликованный СМИ, является предупредительным и не носит никакого нормативного регулирования.

Ранее врач оценил, после каких лекарств и продуктов опасно садиться за руль.