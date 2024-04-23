Путин наградил строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Российский президент Владимир Путин вручил государственные награды строителям и работникам железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации администрации главы государства, вручение наград приурочено к 50-летию начала строительства огромной автомагистрали.

«В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали», — заявил российский лидер.

По словам президента, в знак благодарности и признательности был подписан указ о награждении ветеранов и работников строительной и железнодорожной отрасли высокими госнаградами.

На торжественном мероприятия были вручены звания Героя труда РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством», «За доблестный труд» и «За военные заслуги».

До этого Путин заявил, что на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали необходимо проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.

Строительство БАМа началось в 1974 году. Общая протяженность составляет 4300 км, магистраль пересекает три часовых пояса и шесть регионов России: Иркутскую, Читинскую и Амурскую области, Бурятию, Якутию, Хабаровский край.

Ранее Путин рассказал о желании строить БАМ.