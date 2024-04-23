Путин наградил строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Российский президент Владимир Путин вручил государственные награды строителям и работникам железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно информации администрации главы государства, вручение наград приурочено к 50-летию начала строительства огромной автомагистрали.
«В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали», — заявил российский лидер.
По словам президента, в знак благодарности и признательности был подписан указ о награждении ветеранов и работников строительной и железнодорожной отрасли высокими госнаградами.
На торжественном мероприятия были вручены звания Героя труда РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством», «За доблестный труд» и «За военные заслуги».
До этого Путин заявил, что на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали необходимо проложить вторые пути для расширения возможностей грузоперевозок на железнодорожном транспорте.
Строительство БАМа началось в 1974 году. Общая протяженность составляет 4300 км, магистраль пересекает три часовых пояса и шесть регионов России: Иркутскую, Читинскую и Амурскую области, Бурятию, Якутию, Хабаровский край.
Ранее Путин рассказал о желании строить БАМ.