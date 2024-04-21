Корейцы перестали покупать люксовые авто из-за «некрасивых» зеленых номеров

В Южной Корее значительно упали продажи люксовых автомобилей из-за новых номеров. Об этом сообщает издание Korea Times.

Некоторое время назад южнокорейские власти озаботились тем, что владельцы дорогих авто не платят положенные налоги, регистрируя свой транспорт как корпоративный. В связи с этим в стране ввели новый тип номеров с зеленым фоном, которые устанавливаются на машины дороже $58 тыс., оформленные на юрлицо.

Согласно информации Корейской ассоциации импортеров и дистрибьютеров (KAIDA), в первом квартале текущего года из-за этого число зарегистрированных дорогих автомобилей упало почти на треть. Самый сильный удар пришелся на Bentley - показатель опустился в четыре раза. А вот спрос на Rolls-Royce снизился на 35%, на Porsche — на 23%.

В KAIDA считают, что бизнесмены не хотят ездить с лимонно-зелеными номерами, поскольку это портит впечатление: создается эффект, что транспорт взят в аренду или лизинг.

До этого в Великобритании в продаже оказался «красивый» автомобильный регистрационный знак — Bar8ie. Стоимость автономера в стиле «Барби» — более £1 млн (порядка 122 млн руб. по курсу). Вероятно, что продавец решил найти покупателя среди поклонников барбикора и прошлогоднего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ленту номинировали на премию «Оскар».

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