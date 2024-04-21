Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корейцы перестали покупать люксовые авто из-за «некрасивых» зеленых номеров

В Южной Корее упали продажи люксовых машин из-за новых зеленых номеров

close
100%
Depositphotos

В Южной Корее значительно упали продажи люксовых автомобилей из-за новых номеров. Об этом сообщает издание Korea Times.

Некоторое время назад южнокорейские власти озаботились тем, что владельцы дорогих авто не платят положенные налоги, регистрируя свой транспорт как корпоративный. В связи с этим в стране ввели новый тип номеров с зеленым фоном, которые устанавливаются на машины дороже $58 тыс., оформленные на юрлицо.

Согласно информации Корейской ассоциации импортеров и дистрибьютеров (KAIDA), в первом квартале текущего года из-за этого число зарегистрированных дорогих автомобилей упало почти на треть. Самый сильный удар пришелся на Bentley - показатель опустился в четыре раза. А вот спрос на Rolls-Royce снизился на 35%, на Porsche — на 23%.

В KAIDA считают, что бизнесмены не хотят ездить с лимонно-зелеными номерами, поскольку это портит впечатление: создается эффект, что транспорт взят в аренду или лизинг.

До этого в Великобритании в продаже оказался «красивый» автомобильный регистрационный знак — Bar8ie. Стоимость автономера в стиле «Барби» — более £1 млн (порядка 122 млн руб. по курсу). Вероятно, что продавец решил найти покупателя среди поклонников барбикора и прошлогоднего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ленту номинировали на премию «Оскар».

Ранее были названы пять главных недостатков китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами