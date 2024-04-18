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Белгородский полицейский расплатился за машину билетами из банка приколов

Под Белгородом уволили полицейского, купившего машину за билеты из банка приколов

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tsn24.ru

Полицейский из Белгородской области купил машину за билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в июне 2023 года сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дворниченко захотел купить Toyota Avensis за 600 тыс. рублей. Полицейский договорился с владельцем, что оплатит машину частями, потому что она была под арестом.

В марте Дворниченко отдал последнюю часть в 100 тысяч рублей и уехал на купленном автомобиле. Однако выяснилось, что 20 пятитысячных купюр были из банка приколов. Продавец автомобиля пошел в полицию. 27 марта полицейского уволили из МВД за проступок, порочащий честь полицейского. На него готовятся возбудить уголовное дело.

До этого в Ульяновской области перевернулся автобус со школьниками-хоккеистами возле поселка Сурское.

Автобус со спортсменами перевернулся после съезда в кювет. Причины ДТП пока неизвестны. Всего в салоне автомобиля было 29 человек, включая 16 несовершеннолетних. В результате происшествия пострадали пятеро человек, включая троих детей.

Кроме того, в Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержан высокопоставленный чиновник из Чечни, который отказался остановиться на своем автомобиле по требованию полицейского. Водитель был задержан с признаками алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Иванове пассажирка избила водительницу троллейбуса.

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