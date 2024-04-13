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В Дагестане двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом

МВД: в Дагестане двое детей и взрослый погибли в ДТП с микроавтобусом

В Дагестане двое детей и взрослый погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса Hyundai Solaris и грузовика «ГАЗ-2705». Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Авария произошла в селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестана около 17:00 по мск. Всего в ДТП пострадали 11 человек, четверо из которых дети.

«На месте происшествия от полученных травм погибли водитель «Hyundai Solaris» и двое его несовершеннолетних пассажиров 2017 и 2016 г.р.», — заявили в ведомстве.

Еще восемь пострадавших госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

До этого в Дагестане из-за ДТП водитель врезался в отбойник, вылетел из автомобиля и чуть не попал под колеса. Ситуация произошла на новой трассе КаспийскМахачкала, ее запечатлела камера видеорегистрации легковушки. Судя по кадрам, мужчине удалось спастись.

Ранее была названа возможная причина ДТП в Петербурге с трамваем.

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