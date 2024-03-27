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В Дагестане водитель врезался в отбойник, вылетел из авто и чуть не попал под колеса

В Дагестане из-за ДТП водитель вылетел из автомобиля и чуть не попал под колеса

В Дагестане водитель врезался в отбойник, после чего вылетел из автомобиля и чуть не попал под колеса. Кадры публикует Telegram-канал «Каспийск 24».

«У жителя Каспийска на видеорегистратор попала жесткая авария, которая произошла на новой трассе Каспийск — Махачкала. Это просто чудо, что выжил. Вылетел с машины, еще и под колеса другой машины чуть не угодил», — говорится в публикации.

27 марта также сообщалось, что в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание.

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