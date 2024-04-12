Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект российского электромобиля Zetta закрыли из-за недостатка денег

Российский проект электромобиля Zetta закрыли из-за финансовых трудностей

close
100%
Минпромторг РФ

Тольяттинский стартап по выпуску электромобилей Zetta прекратил существование. Об этом сообщает самарское издание «Автоброкер Клуб».

«Историю российского электромобильного стартапа Zetta можно считать бесповоротно закрытой: в Тольятти продали производственные площади и оборудование проекта. Проект заглох из-за того, что не вписался в смету, в сумме в него инвестировали около 570 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тольятти, в здании, где собирались делать автомобили Zetta, в ближайшее время разместят производства другие фирмы — они будут делать мебель и квадроциклы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года, потом сроки несколько раз переносились. В марте 2021 года во время визита в Тольятти Мантуров совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. В ходе тест-драйва глава Минпромторга он заявил, что серийный выпуск Zetta, получившего свыше 300 млн рублей госфинансирования в виде субсидий на НИОКР, начнется до конца 2021-го.

Zetta представляет собой первый российский электромобиль, который планируется выпускать в Тольятти. Это небольшой трехдверный хетчбэк с электроприводом Максимальная скорость машины составляет 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать китайский родстер MG Cyberster по цене от 9,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами