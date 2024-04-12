Проект российского электромобиля Zetta закрыли из-за недостатка денег

Тольяттинский стартап по выпуску электромобилей Zetta прекратил существование. Об этом сообщает самарское издание «Автоброкер Клуб».

«Историю российского электромобильного стартапа Zetta можно считать бесповоротно закрытой: в Тольятти продали производственные площади и оборудование проекта. Проект заглох из-за того, что не вписался в смету, в сумме в него инвестировали около 570 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тольятти, в здании, где собирались делать автомобили Zetta, в ближайшее время разместят производства другие фирмы — они будут делать мебель и квадроциклы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года, потом сроки несколько раз переносились. В марте 2021 года во время визита в Тольятти Мантуров совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. В ходе тест-драйва глава Минпромторга он заявил, что серийный выпуск Zetta, получившего свыше 300 млн рублей госфинансирования в виде субсидий на НИОКР, начнется до конца 2021-го.

Zetta представляет собой первый российский электромобиль, который планируется выпускать в Тольятти. Это небольшой трехдверный хетчбэк с электроприводом Максимальная скорость машины составляет 120 км/ч.

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