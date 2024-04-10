Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут обменять свои водительские права на белорусские без экзамена

Водители в РФ смогут обменять свои права на белорусские без экзамена с июля

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Россияне смогут обменять свои водительские права РФ на белорусские без сдачи экзамена. Об этом сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков в ходе заседания комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания (ПС) Союза двух стран.

«Проект разработан, находится на согласовании государственных органов, и планируем, что 6 июля эти изменения вступят в силу и сможем гражданам Российской Федерации производить обмен национальных водительских удостоверений без сдачи теоретического экзамена на территории Республики Беларусь», — заявил он.

Шмаенков добавил, что сдачи практики при обмене удостоверений не было и раньше.

До этого по всей России начались сбои в базе ГИБДД. Неполадки зафиксировали сразу после обновления федеральной информационной системы. В отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто. Впоследствии в Москве и области работу баз ГИБДД после массового технического сбоя удалось восстановить.

Ранее Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным одеялом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами