Россияне смогут обменять свои водительские права на белорусские без экзамена

Россияне смогут обменять свои водительские права РФ на белорусские без сдачи экзамена. Об этом сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков в ходе заседания комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания (ПС) Союза двух стран.

«Проект разработан, находится на согласовании государственных органов, и планируем, что 6 июля эти изменения вступят в силу и сможем гражданам Российской Федерации производить обмен национальных водительских удостоверений без сдачи теоретического экзамена на территории Республики Беларусь», — заявил он.

Шмаенков добавил, что сдачи практики при обмене удостоверений не было и раньше.

До этого по всей России начались сбои в базе ГИБДД. Неполадки зафиксировали сразу после обновления федеральной информационной системы. В отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто. Впоследствии в Москве и области работу баз ГИБДД после массового технического сбоя удалось восстановить.

Ранее Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным одеялом.