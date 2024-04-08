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В Смоленской области приостановили движение поездов из-за обрушения моста с машинами

В районе Вязьмы приостановили движение поездов из-за обрушения моста с машинами

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АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma |VK

В результате обрушения моста в Смоленской области было приостановлено движение поездов в районе станции Вязьма. Об этом сообщает Московская железная дорога в своем Telegram-канале.

«Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено», — говорится в публикации.

Отмечается, что в момент обрушения моста поездов рядом не было, а сам автомобильный путепровод находится не на балансе ОАО «РЖД». На место происшествия были направлены четыре восстановительных поезда, которые будут расчищать пути.

8 апреля в Смоленской области рухнул мост. По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошел в Вязьме. Панинский мост обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека, включая ребенка. Двое из них — водители грузовика и «легковушки», которые рухнули на землю вместе с мостом.

Ранее в Приморье стоящие на путях поезда перекрыли жителям доступ к цивилизации.

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