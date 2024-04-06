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Под Воронежем задержали водителя, 477 раз нарушившего ПДД

В Воронежской области на водителя составили 477 протоколов за нарушения ПДД

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«Госавтоинспекция Воронежской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Воронежской области»

Сотрудники ГИБДД в Воронежской области задержали водителя, на которого было составлено 477 административных материалов за различные нарушения ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Воронежской области».

«Специальный программный комплекс «Паутина» установил маршрут передвижения автомобиля «Тойота Королла», 35-летний водитель которого неоднократно нарушил Правила дорожного движения. На 526 км автодороги М4 «Дон» транспортное средство было остановлено госавтоинспекторами», — отмечается в сообщении.

Информацию о водителе инспекторы передали сотрудникам ЦАФАП (центр фотофиксации правонарушений в области дорожного движения), которые составили на него 477 протоколов на сумму 300 тыс. рублей. Полученные штрафы водитель обязан оплатить в течение 60 дней.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель Lada лоб в лоб протаранил другую машину на «встречке» и уехал на автобусе с места ДТП.

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