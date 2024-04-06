В Минпромторге назвали сроки презентации новой версии Aurus Senat

Люксовый автомобиль Aurus Senat с новым дизайном будет представлен на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина — 7 мая 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Конечно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о присутствии улучшенного автомобиля Aurus на инаугурации президента РФ.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее Мантуров сообщил, что автопроизводитель Aurus ожидал санкций США и подготовил план Б.