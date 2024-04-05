На Украине пустят с молотка лимузин Maybach Медведчука

Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) выставит на реализацию автомобиль Maybach, принадлежащий бывшему лидеру запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателю совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. Об этом сообщает РИА Новости.

«АРМА на заседании комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что семья известного автомобильного гонщика Михаэля Шумахера продаст на аукционе Christie's его личные вещи, в частности, часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model. Их стоимость оценивают более чем в миллион долларов.

Аукцион приурочен к 30-летию первой победы немецкого автогонщика и состоится 13 мая 2024 года в Женеве. Всего на аукционе продадут восемь часов Шумахера, и все они олицетворяют ключевые моменты спортивной карьеры знаменитого гонщика.

Ранее сообщалось, что в Майами на Sotheby's продадут редчайший суперкар BMW M1 за $1 млн.