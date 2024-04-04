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Пьяный казанец угнал такси, пока водитель ходил на заправку

В Казани нетрезвый пассажир угнал такси, пока водитель оплачивал бензин

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Depositphotos

В Казани мужчина угнал такси, пока водитель вышел из машины. Об этом сообщает Telegram-кнал «В Татарстане поймут».

Отмечается, что 25-летний пассажир такси пересел на водительское место, пока таксист выходил заправить машину и оплатить бензин. Пассажир завел машину и уехал.

Водитель вызвал полицию, началась погоня. Угонщика удалось остановить на Мамадышском тракте. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Дивеево Нижегородской области паломники подрались с полицейскими и устроили дебош в больнице. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении нескольких жителей Тамбовской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья).

Ранее в Госдуме пожаловались на провокации мотоциклистов на дорогах.

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