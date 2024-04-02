Путин пообещал помочь лишившимся ног ветеранам СВО

Лишившиеся ног ветераны специальной военной операции на Украине получат специальные машины на ручном управлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Предложение, которое высказала Цивилева, касается военнослужащих с ампутацией ног — им необходимы особые автомобили, управление которыми можно осуществлять при помощи только рук. Цивилева добавила, что для российских ветеранов-инвалидов такие автомобили необходимо включить в перечень средств реабилитации.

«Будем считать, что этот вопрос решен», — ответил Путин.

До этого председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что герои спецоперации с инвалидностью — это будущее паралимпийского движения.

По словам Цивилевой, фонд ведет активную работу, чтобы как можно больше ветеранов СВО могли заниматься адаптивными видами спорта. Она подчеркнула, что это важно для эффективной реабилитации и социализации.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.