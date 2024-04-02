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Скудный трафик в приграничном городе Северной Кореи засняли с дрона

Автомобильное движение в приграничном городе Северной Кореи попало на видео

Журналисты Reddit запустили дрон с территории Китая, который пролетел над приграничным северокорейским городом Синыйджу и снял на видео автомобильное движение. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Машин на дорогах очень мало.

«Движение редких машин организуют не светофоры, а регулировщики. В глаза бросаются только яркие красные патриотические плакаты на зданиях», — говорится в сообщении.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Aurus.

Подарок для лидера Северной Кореи получили его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

С автомобилем марки Aurus российский президент познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный».

Ранее дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris.

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