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Полиция нашла томичей, разъезжавших на авто с оружием

В Томске полиция нашла мужчин, разъезжавших по городу с автоматом

В Томске полицейские установили личности водителя и пассажира машины, из окна которой в выходные демонстрировали похожий на автомат предмет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по региону.

«Сотрудниками полиции установлены водитель и пассажир автомобиля, а также изъято пневматическое изделие, внешне схожее с оружием», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта в 9:04 на ул. Розы Люксембург. Очевидцы сняли на видео, как из автомобиля Nissan высунулся человек и стал размахивать предметом, похожим на автомат.

Позже полицейские выявили видеозапись, на которой пассажир автомобиля держит в руке предмет, конструктивно схожий с оружием и начали проверку.

Отмечается, что по результатам проверки составлен административный материал.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре обрушился автомобильный мост из-за паводка.

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