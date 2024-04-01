Голодная пьяная волгоградка разбила автомобиль продавщицы за отказ отдать продукты

В Кировском районе Волгограда правоохранители задержали женщину, которая могла повредить автомобиль из мести. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по области.

«В полицию с заявлением обратилась 50-летняя продавец одного из магазинов Кировского района. Женщина сообщила, что неизвестная разбила лобовое стекло принадлежащего ей автомобиля Suzuki, припаркованного возле торговой точки», — говорится в публикации.

Отмечается, что задержанная женщина в нетрезвом состоянии пришла в магазин и потребовала, чтобы продавщица бесплатно отдала ей продукты. Получив отказ, волгоградка решила отомстить. Камеры зафиксировали, как женщина подошла к автомобилю сотрудницы магазина, взяла стеклянную емкость и бросила ее в лобовое стекло машины, после чего ушла медленным шагом.

Было возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), также против подозреваемой могут завести уголовное дело.

До этого оренбургские силовики повисли на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров-домушников. Один из них разбил лобовое стекло, сделал предупредительный выстрел вверх и под ударами пассажира на переднем сиденье попытался выдернуть ключ зажигания. Однако сотрудник сорвался с капота и упал на асфальт.

На помощь подоспели другие полицейские. В итоге трех подозреваемых мужчин, находившихся в автомобиле, удалось задержать. Среди них был несовершеннолетний. Отмечается, что банда обкрадывала дачные дома — в машине нашли телевизоры и бытовые приборы.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео.