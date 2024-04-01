Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голодная пьяная волгоградка разбила автомобиль продавщицы за отказ отдать продукты

В Волгограде продавщице разбили стекло машины за отказ бесплатно отдать продукты

В Кировском районе Волгограда правоохранители задержали женщину, которая могла повредить автомобиль из мести. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по области.

«В полицию с заявлением обратилась 50-летняя продавец одного из магазинов Кировского района. Женщина сообщила, что неизвестная разбила лобовое стекло принадлежащего ей автомобиля Suzuki, припаркованного возле торговой точки», — говорится в публикации.

Отмечается, что задержанная женщина в нетрезвом состоянии пришла в магазин и потребовала, чтобы продавщица бесплатно отдала ей продукты. Получив отказ, волгоградка решила отомстить. Камеры зафиксировали, как женщина подошла к автомобилю сотрудницы магазина, взяла стеклянную емкость и бросила ее в лобовое стекло машины, после чего ушла медленным шагом.

Было возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), также против подозреваемой могут завести уголовное дело.

До этого оренбургские силовики повисли на капоте и двери автомобиля, чтобы остановить воров-домушников. Один из них разбил лобовое стекло, сделал предупредительный выстрел вверх и под ударами пассажира на переднем сиденье попытался выдернуть ключ зажигания. Однако сотрудник сорвался с капота и упал на асфальт.

На помощь подоспели другие полицейские. В итоге трех подозреваемых мужчин, находившихся в автомобиле, удалось задержать. Среди них был несовершеннолетний. Отмечается, что банда обкрадывала дачные дома — в машине нашли телевизоры и бытовые приборы.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами