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Mercedes-Benz признали виновным в занижении данных о выбросах автомобилей

Bloomberg: Mercedes-Benz умышленно занижал данные о вредных выбросах авто

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Global Look Press

Немецкая компания Mercedes-Benz Group несет ответственность перед своими клиентами за установку на автомобили устройств по занижению показателей выбросов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда в немецком Штутгарте.

Отмечается, что иск был подан три года назад организацией по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), к которой присоединились 2,5 тыс. человек. Группа потребителей утверждает, что производитель автомобилей манипулировал показателями дизельных двигателей, чтобы занизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Чтобы получить компенсации, владельцы машин должны подать в суд индивидуально,

Mercedes-Benz Group планинирует обжаловать решение суда.

До этого стало известно, что Федеральное автотранспортное ведомство Германии подозревает BMW в незаконных методах занижения данных о вредных выбросах автомобилей.

В качестве примера приведен тест кроссовера BMW X3. Так, при работающем двигателе и выключенной климатической системе вредные выбросы в атмосферу ниже, чем при включенной. Отмечается, что BMW пользовалась этим методом для того, чтобы повлиять на результаты теста.

В Германии в отношении BMW начались проверки.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Bronto и повысил стоимость.

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