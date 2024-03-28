Mercedes-Benz признали виновным в занижении данных о выбросах автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz Group несет ответственность перед своими клиентами за установку на автомобили устройств по занижению показателей выбросов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда в немецком Штутгарте.
Отмечается, что иск был подан три года назад организацией по защите прав потребителей Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), к которой присоединились 2,5 тыс. человек. Группа потребителей утверждает, что производитель автомобилей манипулировал показателями дизельных двигателей, чтобы занизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Чтобы получить компенсации, владельцы машин должны подать в суд индивидуально,
Mercedes-Benz Group планинирует обжаловать решение суда.
До этого стало известно, что Федеральное автотранспортное ведомство Германии подозревает BMW в незаконных методах занижения данных о вредных выбросах автомобилей.
В качестве примера приведен тест кроссовера BMW X3. Так, при работающем двигателе и выключенной климатической системе вредные выбросы в атмосферу ниже, чем при включенной. Отмечается, что BMW пользовалась этим методом для того, чтобы повлиять на результаты теста.
В Германии в отношении BMW начались проверки.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Bronto и повысил стоимость.