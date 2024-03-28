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Появилась дата, когда можно будет переобувать зимнюю резину в 2024 году

Синоптик Шувалов: переобувку резины лучше отложить до двадцатых чисел апреля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Москвичам и жителям других городов, проживающим в Центральном федеральном округе, севернее и восточнее, стоит отложить замену зимней резины автомобиля на летнюю на конец апреля. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предупредил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Жителям Воронежа, а также городов, что находятся южнее него, менять зимнюю резину на летнюю можно уже сейчас. Однако россиянам, которые проживают севернее, я бы советовал подождать. Им лучше всего отложить смену покрышек до 20-х чисел апреля, потому что в начале следующего месяца вернется пасмурная погода», — посоветовал синоптик.

По словам Шувалова, 5 апреля в средней полосе России вновь ожидается наступление холодов. Он отметил, что в начале месяца в ночные часы температура понизится до заморозков и даже выпадет снег.

«В связи с этим я рекомендую автомобилистам, которые проживают севернее Воронежа, отложить смену покрышек. Это в том числе касается москвичей, а также граждан, выезжающих на машине из южных городов по направлению к северным», — отметил синоптик.

До этого Шувалов рассказал, что в последние дни марта воздух в Москве может прогреться до +15 °С, а в первые три апрельских дня потеплеет до +18 °С.

Ранее были названы три верных признака, позволяющих объехать «паленую» АЗС стороной.

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