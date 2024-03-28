C апреля для получения водительских прав нужно будет предоставить СНИЛС

Согласно новому постановлению правительства РФ, с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения в России потребуется предоставить СНИЛС. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно постановлению, исключение будет сделано для определенных категорий лиц. В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция самостоятельно запрашивает необходимые данные.

Кроме того, кандидаты в водители должны будут предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык иностранных документов, таких как паспорт или другие документы, удостоверяющие личность. Также потребуется письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена и получение российских прав.

До этого россиянам рассказали, к каким последствиям могут привести ошибки в документах. К примеру, очень часто могут встретиться неправильные написания имен и фамилий, дат и мест рождения. Иногда люди спокойно живут с такими ошибками всю жизнь, но чаще все-таки граждане сталкиваются с достаточно серьезными сложностям в сфере личных и имущественных отношений.

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