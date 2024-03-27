Дилеры сообщили об уходе нескольких китайских автокомпаний из России

Дилеры ожидают значительного сокращения числа китайских марок автомобилей, которые представлены в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексея Подщеколдина. По его словам, в 2024 году в РФ насчитали около 60 китайских марок, включая те, которые официально не выходили на отечественный рынок.

«Мощность китайского автопрома составляет порядка 30 млн автомобилей в год, хотя выпускают они 24-25 млн машин. Китайские компании будут всячески стремится на наш рынок и продать как можно больше машин. [...] Я уверен, что через несколько лет из всех этих 60 брендов останется всего 10-20», — заявил он.

Также в ассоциации рассказали, что продажи новых автомобилей в январе-феврале 2024 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составили 201,3 тыс. единиц: 68,5 тыс. продаж пришлись на российские машины (34%), 113,2 тыс. ед. — на китайские (56%), и 19,6 тыс. ед. — на марки из других стран (10%).

До этого в ассоциации дилеров сообщали, что в ближайшие месяцы складские запасы автомобилей в России значительно опустеют, после чего начнутся продажи машин 2024 года выпуска, но уже по совершенно другим ценам.

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