Челябинский таксист попытался сжечь жену вместе со зданием администрации

В Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещаются администрация поселка Северный, почта и магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Cотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее судимого 38-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина из-за семейно-бытового конфликта с супругой решил поджечь здание, облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и ушел», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что жена нарушителя работает в магазине «Продукты», расположенный в здании, который пытался поджечь мужчина. Его уже задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Калуге обстреляли автобус с пассажирами. Инцидент произошел, когда автобус стоял в сквере Медсестер. Примечательно, что стрелок целился именно в кабину водителя.

Ранее рядом с Сеулом страус спровоцировал два ДТП и попал на видео.