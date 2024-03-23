Стало известно, когда в России опустеют склады с автомобилями

В ближайшие месяцы складские запасы автомобилей в России значительно опустеют. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на автоэкспертов. Издание напомнило, что ранее продавцам пришлось продавать складские запасы автомобилей, чтобы освободить место для машин 2024 года выпуска. В связи с этим участники рынка стали предлагать скидки в размере 300-500 тыс. рублей.

«Машин в прошлом году, действительно, ввезли много, но они активно продаются, так что их остается примерно на месяц продаж. Таким образом, до наступления мая основная часть (примерно 90%) будет продана», — полагает автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин тоже считает, что склады опустеют к маю, после чего начнутся продажи автомобилей 2024 года выпуска, но уже по совершенно другим ценам.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко уверен, что переизбытка на складах нет уже сейчас.

«Объем складских запасов уменьшается с растущей скоростью, и его хватит не больше, чем на пару месяцев активных продаж, приятных скидок уже не будет. Так что полного опустошения складов или полной распродажи запасов стоит ожидать к маю этого года», — заявил он.

До этого сообщалось, что в текущем году в России сойдет на нет тренд на большие скидки на автомобили от производителей и дилеров. С середины апреля цены на машины в стране начнут расти.

Ранее на фото попал секретный кросс-хэтч Renault от «АвтоВАЗа».