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Выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли белый Renault для побега

Подозреваемый в теракте в «Крокусе» купил белый Renault через некого «куратора»

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Телеграм-канал «Маргарита Симоньян»

В сети распространилось видео с допросом задержанного, которого подозревают в теракте в «Крокус Сити Холле». Ролик в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Задержанному мужчине, уроженцу Таджикистана, на допросе понадобились услуги переводчика. По его словам, он примерно месяц жил в хостеле на Дмитровском шоссе вместе с другим мигрантом по имени Мухамад. Задержанный полгода был безработным. Он отметил, что, как и первый задержанный, слушал проповеди в Telegram.

Недавно через соцсеть с ним связался «куратор Абдуло», который предложил ему подработать. Этот человек якобы помог мигранту через своих родственников приобрести белый Renault, на котором впоследствии уехали террористы из «Крокуса». Задержанный сказал, что думал, что будет работать таксистом. Однако впоследствии Абдуло предложил ему за деньги устроить теракт, и тот согласился.

До этого в сети появились фото подозреваемого в теракте в «Крокусе» и расстрелянного Renault. Депутат Александр Хинштейн сообщал, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области.

Ранее выяснилось, что после стрельбы в «Крокусе» террористы на белом Renault сбили ребенка.

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