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Силуанову понравилась Lada Aura, переданная Минфину

Глава Минфина сообщил о получении автомобилей Lada Aura

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АвтоВАЗ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что возглавляемое им министерство получило партию служебных автомобилей Lada Aura. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кстати говоря, мы сейчас говорим, что у всех задача стоит, чтобы чиновники пересели на отечественные автомобили. Хочу сказать, что в министерство финансов сегодня прибыла новая партия Lada Aura, не путать с Aurus», — приводит агентство слова Силуанова, произнесенные на лекции в Финансовом университете.

Министр также назвал Lada Aura отличным автомобилем и отметил, что эта машина не хуже Ford и даже BMW 5 Series.

В конце 2023 года Силуанов выражал надежду, что сотрудники Минфина станут первыми российскими чиновниками, которые будут передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» введет дополнительные смены в субботу для сборки Lada Granta и Niva.

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