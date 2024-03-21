В Минтрансе рассказали, кто ответит за ДТП с беспилотным автомобилем

Если беспилотный автомобиль попадет в ДТП, ответственность за это происшествие возложат на его собственника. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на разработанный Минтрансом РФ законопроект. Согласно документу, в некоторых случаях наказать могут производителя беспилотного автомобиля и управляющего им диспетчера.

«Кто будет виноват в ДТП с беспилотником, если оно случится? В Минтрансе предложили руководствоваться общими принципами, содержащимися в Гражданском кодексе РФ, который устанавливает «безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности». В двух других статьях законопроекта указано, что наказание также может понести производитель беспилотного автомобиля, если будет доказано, что авария стала следствием конструктивных особенностей авто, либо удаленно управлявший движением диспетчер, если его действия спровоцировали нарушение ПДД», — сообщает издание.

В случае принятия законопроекта, беспилотные автомобили могут появиться на дорогах России в сентябре 2025 года.

Эксперимент по выпуску на дороги беспилотных автомобилей начался 2018 году. Такие транспортные средства тестировали в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае.

До этого в китайском квартале Сан-Франциско толпа людей окружила, изрисовала граффити и подожгла беспилотное такси компании Waymo. О причинах, по которым люди решили уничтожить автомобиль, не сообщается. Полиция надеется найти и наказать виновных, поскольку процесс был зафиксирован на фото и видео и опубликован в соцсетях.

Кроме того, в США сервис беспилотных такси Waymo технологической компании Alphabet (владелец Google) объявил об отзыве 444 роботизированных автомобилей из-за двух дорожных аварий, случивших в штате Аризона в декабре 2023 года.

Согласно предварительной информации, управляющая машинами Waymo система оказалась неспособна правильно рассчитать траекторию движения буксируемого транспорта, если тот частично погружен на эвакуатор.

Ранее сообщалось, что Toyota выпустит аниме о борьбе водителей с беспилотными машинами.