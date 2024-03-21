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Литва отрезала грузовое сообщение России с Калининградом

Литовская сторона прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области

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Телеграм-канал ФТС России | ProТаможню

Литовская таможня без объяснения причин прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. Об этом сообщает ФТС России.

«С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России. В связи с этим перед МАПП Чернышевское образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе», — отметили в пресс-службе.

В ФТС добавили, что с российской стороны изменений в порядке пропуска и оформления грузовиков нет. Калининградская областная таможня предупредила о возможных затруднениях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.

До этого таможенники Литвы стали задерживать и конфисковывать легковые автомобили с российскими номерами.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что платные парковки сделали улицы города безопаснее.

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