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Exceed показал, как будет выглядеть обновленный кроссовер TXL для рынка России

Exceed опубликовал фото обновленного кроссовера TXL для России

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Exeed

Бренд Exeed объявил о скором выходе на рынок обновленного среднеразмерного внедорожника TXL. Об этом сообщает пресс-служба Exeed. Также компания распространила фото новинки.

Отмечается, что у кроссовера появились красные тормозные суппорты, 20-дюймовые диски нового дизайна в версии Flagship и обновленная решетка радиатора. Полностью переработанный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и, конечно, собственную аудио систему Lon Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Новый TXL комплектуется форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.6 л и мощностью 194 л.с. или 2.0 л с отдачей 197 л.с. с турбонагнетателем. Коробки передач — роботизированная и автоматическая собственной разработки. Стоимость нового TXL будет объявлена ближе к старту продаж.

До этого стало известно, что в России новый флагманский кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort будет стоить 2,99 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Infiniti представила новый внедорожник QX80 с массажными креслами.

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