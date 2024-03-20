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Китайский автобренд SWM официально вышел на рынок России

Автобренд SWM официально запустил продажи своих автомобилей в России

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«Газета.Ru»

Китайский автомобильный бренд SWM официально вышел на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В рамках мероприятия представлены два кроссовера — G01F и G05 Pro. Модель G01F можно будет приобрести в пятиместном варианте, а G05 Pro — в пяти- или семиместном. Оба автомобиля оснащены турбомотором на 1,5 л мощностью 139 л.с., который работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом совсем не кроссоверный клиренс — 170 мм.

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«Газета.Ru»

Также в комплектацию кроссоверов входят светодиодная оптика, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора и климат-контроль с ионизатором, панорамная крыша и электронные помощники.

Автомобили выпускаются на российском заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее сообщалось, что кроссовер BAIC X75 будет стоить в России от 3 млн рублей.

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