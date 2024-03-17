На Крымском мосту временно приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о перекрытии Крымского моста появилось в 11:12 по московскому времени. В 11:30 движение автомобилей было возобновлено.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что размышления немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост призваны лишь пугать Россию, но на самом деле являются лишь фантазией.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

Ранее в Германии объяснили утечку разговора офицеров об атаке на Крымский мост.