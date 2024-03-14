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В Кургане водитель «КамАЗа» всмятку разбил иномарку, он заплатит за это 500 рублей

В Кургане «КамАЗ» уронил кусок бетона на авто, водителю грозит штраф 500 рублей

В Кургане с «КамАЗа» упали бетонные плиты на припаркованный Volkswagen, в результате чего задняя часть иномарки оказалась уничтожена. Об этом пишет Ura.ru.

«В отношении водителя «КамАЗа» будет составлен административный материал по части 1 статьи 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. <...> Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — заявили в ГИБДД.

Инцидент произошел утром 8-м микрорайоне Заозерного. Мимо припаркованной Volkswagen проезжал «КамАЗ» с плохо закрепленными бетонными плитами. В результате блоки упали прямо на автомобиль. На тот момент в машине никого не было. В ГИБДД отметили, что если страховка не покроет ущерб, то владелец иномарки может обратиться в суд для его возмещения. Также сотрудники пояснили, что водитель перед началом и во время движения должен контролировать фиксацию груза.

До этого МВД оштрафовало водителя, задиравшего ногу на приборную панель автобуса. Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. руб.

Ранее в Рязани приезжий мужчина напал с ножом на сына им же сбитого пешехода.

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