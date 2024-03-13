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В Италии 103-летнюю пенсионерку остановили за опасное вождение и лишили автомобиля

В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину за опасное вождение

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Shutterstock/FOTODOM

В Италии полиция остановила 103-летнюю женщину, которая на своем авто неоднократно рассекала ночью одни и те же улицы. Об этом пишет The Canberra Times.

Водительницей оказалась Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Она привлекла внимание полицейских тем, что на высокой скорости неоднократно проезжала по одним и тем же улицам. При себе у женщины были просроченные на два года водительские права. Также у пенсионерки не оказалось с собой страховки на машину. В итоге автомобиль задержали и увезли на эвакуаторе. Пенсионерку же отвезли домой. По ее словам, она собиралась приехать в гости к друзьям. Теперь она планирует приобрести мопед.

Отмечается, что Молинари может оказаться самым возрастым нарушителем ПДД в истории Италии.

До этого в Стамбуле водитель выпрыгнул солдатиком из грузовика за секунду до его падения в пропасть.

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