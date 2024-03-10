Копейчанин угнал автомобиль у доставщика шашлыка

В Копейске Челябинской области задержали местного жителя, который угнал автомобиль доставщика еды, пока тот относил клиенту заказанный шашлык. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Мужчина привез заказ и пока заносил еду в адрес, неизвестный уехал на его авто – водитель опрометчиво оставил ключ в замке зажигания. Однако далеко злоумышленнику скрыться не удалось: транспортное средство заглохло», — отмечается в сообщении полиции.

Кроме того, 21-летнему угонщику не удалось убежать от полицейских, потому что он был пьян. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье об угоне. Ранее он был судим за кражу у 87-летней женщины.

До этого в Копейске пассажир нашел в такси чужую банковскую карту и истратил с нее деньги на выпивку, цветы и шашлык.

Ранее в Кузбассе двое школьников сбежали из дома и порезали шины у десяти автомобилей.