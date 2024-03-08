Подростки открыли стрельбу по рейсовому автобусу в Нягани

Подростки обстреляли пассажирский автобус в Нягани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Ямашев.

«Возмущен поведением няганских подростков. Вчера четверо несовершеннолетних ребят выстрелили из пневматического оружия в городской автобус, совершающий рейс по улице Речной. В нем находились пассажиры – к счастью, никто не пострадал», — заявил Ямашев.

По его словам, после обстрела автобусу требуется ремонт. Поврежденная дверь подлежит замене. Компания-перевозчик подала заявление в полицию. Правоохранительным органам предстоит выяснить, откуда у детей оружие. Виновных ищут.

До этого стало известно, что в Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае. Об инциденте в социальных сетях написала сестра избитой женщины. Она сообщила, что у пострадавшей зафиксирована черепно-мозговая травма. Кроме того, она возмутилась, что никто из пассажиров трамвая не заступился за ее сестру.

Ранее в Сан-Франциско отвалившееся колесо самолета разбило четыре машины на парковке.