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Путин раскрыл планы модернизации автодорог в сторону Азовского и Черного морей

Путин: 780 километров дорог построят и улучшат на юге РФ в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черноморского морей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья, передает ТАСС.

«В целом отмечу, что у нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, модернизируют съезды на трассу «Таврида» к южному побережью Крыма. Путин обратил внимание, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря. Президент поделился планами расширить трассу протяженностью 1,4 тыс. км с двух до четырех полос движений. Он отметил, что новая инфраструктура, дороги, сети является важнейшим фактором социально-экономического развития городов, сел и региона в целом.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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