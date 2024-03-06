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Из-за взрыва батареи в Porsche могло затонуть судно с тысячами авто

Судно с четырьмя тысячами авто могло затонуть из-за взрыва батареи Porsche

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Portuguese Navy/Reuters

В Германии против Volkswagen AG подали два судебных иска: предполагается, что литийионный аккумулятор в электромобиле Porsche мог стать причиной пожара на утонувшем в 2022 году грузовом судне Felicity Ace, где находились 4 тыс. новых автомобилей разных марок. Об этом пишет Bloomberg.

Один из исков был подан в суд Штутгарта, где базируется подразделение VW Porsche. Среди истцов числятся оператор судна Mitsui OSK Lines и страховщик корабля Allianz.

Отмечается, что дело было возбуждено еще год назад, но было временно приостановлено из-за посреднических переговоров по поводу второго иска, который сейчас находится в суде Брауншвейга. Судебные разбирательства продолжатся, если стороны не смогут урегулировать конфликт.

Грузовой корабль Felicity Ace затонул недалеко от Азорских островов 1 марта 2022 года. Согласно официальным данным, на борту судна находились 85 суперкаров Lamborghini, среди которых — 15 Aventador прощальной спецверсии, 20 Huracan и 50 Urus. Также вместе с кораблем утонули 846 машин Audi, 580 автомобилей Porsche. Кроме того, на дно ушли 190 Bentley.

Среди других автомобилей — Kia Soul, Mini Countryman, Nissan Versa Note, а также раритетные Land Rover 1977 года и BMW 750i.

Ранее автомобили с дисплеями признали опасными для жизни.

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