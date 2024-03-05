Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число моделей авто, которые появятся на рынке России в 2024 году

«Автостат»: до лета в России появятся 50 новых моделей авто

close
100%
Depositphotos

В первой половине 2024 года на российском рынке появится около 50 новых моделей автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. Часть из них — модификации существующих.

«Думаю, появится около 50 моделей. За прошлый год вышло примерно 100 моделей, в этом году тренд продолжается. В чем разница между автопроизводителями из Китая, японскими и европейскими брендами? В КНР модельный ряд меняется существенно быстрее — год-два и обновление», — сказал Сергей Целиков.

До этого стало известно, что на российском авторынке в феврале реализовано 12,3 тыс. автомобилей Geely, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4,8 тыс. автомобилей.

Кроме того, в России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин. Лидером рынка в феврале стали Lada, Geely и Haval.

Ранее сообщалось, что в России Toyota подешевела до уровня китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами