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В России цены на Mitsubishi стали ниже, чем на китайские автомобили

В РФ стоимость Mitsubishi Xpander опустилась ниже, чем на китайские автомобили

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Mitsubishi

В России упали цены на Mitsubishi Xpander 2023 года выпуска: «частник» из Оренбурга предлагает купить его в Москве за 2,47 млн руб. с учетом утильсбора в размере 306 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Автоновости». В середине февраля ценник наиболее доступного экземпляра этой модели составлял 2,56 млн руб., а в декабре 2023 года — 2,75 млн руб.

Примечательно, что в столице минивэн покупать выгоднее всего. Так, в Самаре Mitsubishi Xpander продают за 2,55 млн руб., в Уфе — 2,6 млн руб., в Тюмени — 2,63 млн руб., в Санкт-Петербурге — 2,7 млн руб., в Чебоксарах — 2,75 млн руб. Также модель можно найти в Тольятти, Магнитогорске, Белгороде и Старом Осколе примерно за 2,9 млн руб.

Mitsubishi Xpander оснащен двумя кондиционерами, камерами заднего вида, круиз-контролем, бортовым компьютером и третьим рядом сидений, который можно разложить и таким образом увеличить багажник. В модель внедрили 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 105 л.с. и четырехступенчатый «автомат».

Ранее был раскрыт список лучших автомобилей до миллиона рублей с АКПП.

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