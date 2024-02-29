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Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с Путиным мечтой жизни

Вице-премьер Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с Путиным мечтой жизни

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с президентом России Владимиром Путиным мечтой своей жизни. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Это была мечта моей жизни. Президент очень хорошо водит КамАЗ. Очень хорошо просто», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что Путин водит «ровно, четко, уверенно».

22 февраля появились кадры, на которых президент России Владимир Путин управляет «КамАЗом». На самосвале он ехал вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Они прибыли в многофункциональную зону (МФЗ) на одном из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью. На кадрах видно, что Хуснуллин уже ждал Путина в кабине, и когда тот сел внутрь, решил пошутить. Продвигаясь по дороге, Путин интересовался, как проложена трасса, как устроены развязки. Отмечалось, что президент и вице-премьер активно вели диалог. В этот же день, 22 февраля, президент РФ посетил авиационный завод в Казани, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Ранее в Кремле заявили, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на ракетоносце Ту-160М.

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