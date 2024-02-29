Хуснуллин назвал сроки запуска магистрали Москва — Петербург

Запуск движения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет реально осуществить через пять лет. С подобным заявлением выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит агентство ТАСС.

Хуснуллин подчеркнул, что на данный момент движение по данному направлению уже полностью утверждено.

«Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. <...> Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить», — подчеркнул он, добавив, что сейчас подсчитывается сумма, необходимая для запуска магистрали.

29 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом будет проходить через Тверь и Новгород.

Кроме того, Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в РФ планируется создать единый транспортный коридор от Петербурга до Владивостока.

Ранее эксперт оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Минск.