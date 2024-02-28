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У продавцов автомобилей выросли зарплаты на четверть

Fit Service: зарплаты продавцов автомобилей в РФ за год выросли на 23%

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Depositphotos

В России зарплаты специалистов автобизнеса за год выросли на 23%. Об этом говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и международной сети автосервисов Fit Service.

«Средний уровень зарплат в автобизнесе по стране составляет 77,2 тыс. рублей, рост на 23% год к году», — говорится в исследовании.

Отмечается, что сфера автобизнеса в России испытывает более глубокий кадровый дефицит, нежели большинство других профессиональных областей. За год количество вакансий значительно увеличилось (+37%) по стране в целом, а число кандидатов снизилось на 11%. В целом по итогам 2023 года на одну вакансию в данной сфере приходится всего 2,2 активных резюме.

Самые высокие заработные платы сотрудникам автосферы, ожидаемо, предлагают в двух столицах: Москве (101 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (90 тыс. рублей). Далее по
привлекательности предложений идет Красноярский край, Республика Башкортостан и Республика Татарстан.

До этого директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что количество обращений владельцев новых машин на станции технического обслуживания (СТО) в 2023 год уменьшилось на 9%. Самый значительный прирост показали заезды автомобилей в возрасте 15 лет и более. Заказ-нарядов в этой группе стало больше на 21%. На втором месте — категория машин в возрасте 10–14 лет.

Эксперт отметила, что владельцы таких автомобилей, как правило, обращаются в автосервис не за стандартным техобслуживанием, а за сложным ремонтом.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.

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