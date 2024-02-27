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В Китае начались продажи «танцующего» спорткара BYD YangWang U9

BYD начал продажи 1300-сильного «танцующего» суперкара YangWang U9

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BYD

На китайском рынке начались продажи суперкара BYD YangWang U9 с уникальной подвеской. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина, ширина и высота составляют 4966 мм, 2029 мм и 1295 мм при колесной базе 2900 мм. U9 оборудован четырехмоторной силовой установкой: по одному на каждое колесо. Суммарная отдача системы составляет 1305 л.с. Максимальная скорость — 309 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 2,36 с. на одной зарядке аккумулятора машина может проехать 465 км. Батарею можно зарядить за 10 минут с 30 до 80%.

Особенность BYD YangWang U9 — фирменная подвеска DiSus-X. На каждом колесе установлен амортизатор с гидронасосом, благодаря чему организуется независимое управление. Если смотреть со стороны на работу подвески, складывается впечатление, что машина пританцовывает. За этот эффект в СМИ суперкар назвали «танцующим».

До этого стало известно, что разработчики нового Renault 5 встроили в салон электромобиля держатель для хлеба. Его создали при участии французского производителя корзин Маргариты Херлан. Аксессуар напоминает вазу для цветов, которой ранее оснастили Volkswagen Beetle.

Ранее в Китае представили внедорожник BYD YangWang U8, который может плавать.

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