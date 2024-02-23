Минпромторг расширил перечень приоритетных для госслужащих машин

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госcлужащими в служебных целях. Об этом сообщает interfax.ru. В список теперь входят 35 автомобилей, включая модели «Амберавто» и Citroen.

В обновленный перечень вошли модели Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel), «Москвич» (модели 3, 3е, 6), УАЗ (модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Aurus (модели Senat, Komendant), «Соллерс»(пикап ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 Aircross).

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

3 августа 2023 года президент России Владимир Путин также сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за использование чиновниками отечественных автомобилей. По ее словам, она передвигается на Aurus, а до этого ездила на Mercedes-Benz.

Ранее сообщалось, что стало известно, каких чиновников первыми пересадят на Lada Aura.