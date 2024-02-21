Проезд по трассе М-11 «Нева» для беспилотных грузовиков сделали бесплатным

Беспилотные грузовики смогут бесплатно ездить по трассе М-11 «Нева» до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова, в которой указана эта информация.

«С 19 января до конца года введен бесплатный проезд для ВАТС по М-11», — отмечается в презентации.

До этого Минтранс запустил движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью почти 34 км.

Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 «Золотое кольцо». Автомобилисты, которые следуют из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь, рассказали в Минтрансе.

На трассе установлено электроосвещение, а вблизи населенных пунктов — шумозащитные экраны. Для предотвращения ДТП с дикими животными используется сетчатое ограждение.

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