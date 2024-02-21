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В России увеличилось количество ДТП в 2023 году

«Ъ»: число ДТП в России в 2023 году увеличилось на 5%

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В России в 2023 году произошло 132,4 тыс. ДТП, что на 4,5% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции. В авариях в прошлом году погибли 14,5 тыс. человек (+2,3% к 2022 году), ранено 166,5 тыс. (+4,3%).

В тройку лидеров по приросту числа ДТП вошли Калмыкия (+35,6%), Омская область (32,5%), Тыва (+24,9%). Более всего аварийность сократилась в Ненецком автономном округе (–30%), на Чукотке (–23,5%) и в Мордовии (–16,5%).

Регионами, где больше всего произошло ДТП, стали Москва (8,1 тыс. ДТП; прирост +5,3%) и Краснодарский край (6,15 тыс. ДТП; +6%). Лидерами по увеличению числа погибших стали Калмыкия (+92,2%), Карелия (+72,3%) и Ивановская (+43,9%). По итогам 2023 года больше всего сократилось число погибших в ДТП на Чукотке (–66,7%), Республике Марий Эл (–46,8%) и в Псковской области (–31,2%).

Президент России Владимир Путин 17 января 2024 года на совещании с членами кабмина заявил, что задача Госавтоинспеции состоит в снижении количества ДТП и смертности на дорогах, а не только «ловля».

До этого стало известно, что Госавтоинспекция проведет рейд против пьяных водителей на дорогах Москвы с 22 по 25 февраля. В ведомстве призвали всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения об обновлении ПДД.

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