Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Поезд столкнулся с машиной скорой помощи в Стерлитамаке

В Стерлитамаке произошло столкновение поезда и машины скорой помощи

В городе Стерлитамак республики Башкортостан произошло столкновение поезда и машины скорой помощи, один из пациентов получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что автомобиль перемещался по Стерлибашевскому тракту, когда оказался на железнодорожном переезде.

По словам очевидцев, водитель поспешил и проехал на красный свет, то есть нарушил правила безопасности при переезде подобных путей.

В этот момент транспорт больницы и столкнулся с поездом.

В результате пациент, который находился в авто, получил травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной информации, это пожилая женщина.

Медики также пострадали при аварии и были доставлены в больницу с различными ранениями. Движение на участке с пересечением железнодорожных путей сейчас ограничено.

В середине февраля два поезда — грузовой поезд и тепловоз — столкнулись в Челябинской области. Выяснилось, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии.

Ранее россиянин ограбил знакомого и, убегая от него, попал под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами