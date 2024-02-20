Поезд столкнулся с машиной скорой помощи в Стерлитамаке

В городе Стерлитамак республики Башкортостан произошло столкновение поезда и машины скорой помощи, один из пациентов получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Отмечается, что автомобиль перемещался по Стерлибашевскому тракту, когда оказался на железнодорожном переезде.

По словам очевидцев, водитель поспешил и проехал на красный свет, то есть нарушил правила безопасности при переезде подобных путей.

В этот момент транспорт больницы и столкнулся с поездом.

В результате пациент, который находился в авто, получил травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной информации, это пожилая женщина.

Медики также пострадали при аварии и были доставлены в больницу с различными ранениями. Движение на участке с пересечением железнодорожных путей сейчас ограничено.

В середине февраля два поезда — грузовой поезд и тепловоз — столкнулись в Челябинской области. Выяснилось, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии.

Ранее россиянин ограбил знакомого и, убегая от него, попал под поезд.