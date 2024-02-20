МВД опубликовало видео расстрела гаишниками авто с людьми

Полиция ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовала в своем Telegram-канале видео расстрела автомобиля, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. По данным Baza, наряд ДПС заметил седан «ВАЗ-21099», проезжающий без номеров около деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но тот дал по газам. Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине.

Отмечается, что в результате стрельбы два пассажира «ВАЗ-21099» получили ранения и были доставлены в больницу. Водителя отвезли в участок. Он оказался пьян.

По данным полиции, номера автомобиля сняты с регистрационного учета. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Белгороде владельцам пострадавших от ракет машин выплатят деньги.