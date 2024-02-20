Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МВД опубликовало видео расстрела гаишниками авто с людьми

Появилось видео расстрела патрулем ГИБДД не остановившейся машины под Пермью

Полиция ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовала в своем Telegram-канале видео расстрела автомобиля, который отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. По данным Baza, наряд ДПС заметил седан «ВАЗ-21099», проезжающий без номеров около деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но тот дал по газам. Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине.

Отмечается, что в результате стрельбы два пассажира «ВАЗ-21099» получили ранения и были доставлены в больницу. Водителя отвезли в участок. Он оказался пьян.

По данным полиции, номера автомобиля сняты с регистрационного учета. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Белгороде владельцам пострадавших от ракет машин выплатят деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами